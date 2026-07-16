Банк России сообщил о негативном влиянии простоев НПЗ на динамику экономики

При этом выпуск базовых отраслей, за исключением добычи нефти, нефтепереработки, оптовой торговли и грузооборота, в апреле – мае в среднем превысил уровень I квартала на 0,6% с сезонной корректировкой, сообщает Центробанк. «Уровень экономической активности во II квартале оказался выше уровня I квартала, что позволяет ждать перехода к росту ВВП в годовом выражении. Вместе с тем неоднородность по отраслям стала еще более выраженной, а экономика столкнулась с негативным шоком предложения», – отмечает ЦБ в публикации.