Банк России сообщил о негативном влиянии простоев НПЗ на динамику экономики

Банк России сообщил о негативном влиянии простоев НПЗ на динамику экономикиРегулятор также указал на ускорение деловой активности во II квартале
Уход НПЗ на внеплановый ремонт оказывал значимое негативное влияние на выпуск базовых отраслей в мае, заявляет Банк России в бюллетене «О чем говорят тренды». Регулятор отмечает, что внеплановые простои НПЗ снижают производство нефтепродуктов и объемы добычи нефти, а также оптовой торговли и грузооборота транспорта.
При этом выпуск базовых отраслей, за исключением добычи нефти, нефтепереработки, оптовой торговли и грузооборота, в апреле – мае в среднем превысил уровень I квартала на 0,6% с сезонной корректировкой, сообщает Центробанк. «Уровень экономической активности во II квартале оказался выше уровня I квартала, что позволяет ждать перехода к росту ВВП в годовом выражении. Вместе с тем неоднородность по отраслям стала еще более выраженной, а экономика столкнулась с негативным шоком предложения», – отмечает ЦБ в публикации.