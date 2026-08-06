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Минфин проведет консультации с крупным бизнесом на тему применения инвестльгот

Ранее о значительных налоговых доначислениях из-за задвоения льгот сообщил глава РСПП
Анастасия Бойко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин проводит рабочие консультации с крупным бизнесом, чтобы разъяснить трактовки налогового законодательства в сфере применения инвестльгот. Об этом заявил журналистам замминистра финансов – статс-секретарь Алексей Сазанов, отвечая на вопрос «Ведомостей».

Крупный бизнес столкнулся с налоговыми доначислениями, связанными с задвоением и совмещением льготных режимов, писали «Ведомости» 3 августа. Для ряда компаний объем доначислений и штрафов оказался сопоставим с годовой выручкой и прибылью, сообщил «Ведомостям» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Налоговые консультанты, опрошенные «Ведомостями», подтвердили тренд на увеличение налоговых проверок и доначисления, связанные с применением льгот.

Сейчас действительно возникают вопросы с трактовками действующего налогового законодательства в этой части, подтвердил Сазанов. «Я думаю, что мы проведем встречи с РСПП, ТПП (Торгово-промышленная палата), чтобы выработать позицию. У нас будут рабочие консультации», – подчеркнул он. При этом, по словам Сазанова, нормы Налогового кодекса в этой части править не нужно.

У ряда крупнейших налогоплательщиков были выявлены риски нарушения налогового законодательства и отсутствовало добровольное уточнение, в связи с чем и были инициированы указанные проверки, говорил «Ведомостям» представитель ФНС.

Крупный бизнес столкнулся с доначислениями из-за совмещения инвестльгот

Экономика / Налоги и сборы

В начале июля были опубликованы разъяснения Минфина, которые запрещают совмещать преференции по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), в частности, по стабилизации налоговых ставок и резидентов территорий опережающего развития (ТОР). В случае одновременного соответствия критериям для применения обоих режимов налогоплательщик должен выбрать один из них, следует из письма министерства.

Такая позиция Минфина, несмотря на то что касалась совмещения СЗПК и ТОР, могла быть трактована как применимая и к совмещению СЗПК с такими режимами, как специнвестконтракты (СПИК), региональный инвестиционный продукт (РИП), особые экономические зоны (ОЭЗ) и другими, полагает партнер Kept, руководитель отдела налогового и юридического консультирования на Северо-Западе Алиса Мелконян.

Применение льгот по преференциальным налоговым режимам сопровождается достаточно большим количеством вопросов, напрямую не урегулированных в НК, отмечали консультанты.

Стимулировать инвестиции на фоне чрезмерно жесткого налогового администрирования крайне сложно, говорил Шохин. РСПП выступает за возможность сочетания нового механизма поощрения инвестиций ФИНВ с такими инструментами, как СЗПК, СПИК и РИП.

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