Минфин проведет консультации с крупным бизнесом на тему применения инвестльгот

Минфин проведет консультации с крупным бизнесом на тему применения инвестльготРанее о значительных налоговых доначислениях из-за задвоения льгот сообщил глава РСПП
Минфин проводит рабочие консультации с крупным бизнесом, чтобы разъяснить трактовки налогового законодательства в сфере применения инвестльгот. Об этом заявил журналистам замминистра финансов – статс-секретарь Алексей Сазанов, отвечая на вопрос «Ведомостей».
Крупный бизнес столкнулся с налоговыми доначислениями, связанными с задвоением и совмещением льготных режимов, писали «Ведомости» 3 августа. Для ряда компаний объем доначислений и штрафов оказался сопоставим с годовой выручкой и прибылью, сообщил «Ведомостям» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Налоговые консультанты, опрошенные «Ведомостями», подтвердили тренд на увеличение налоговых проверок и доначисления, связанные с применением льгот.
Сейчас действительно возникают вопросы с трактовками действующего налогового законодательства в этой части, подтвердил Сазанов. «Я думаю, что мы проведем встречи с РСПП, ТПП (Торгово-промышленная палата), чтобы выработать позицию. У нас будут рабочие консультации», – подчеркнул он. При этом, по словам Сазанова, нормы Налогового кодекса в этой части править не нужно.
У ряда крупнейших налогоплательщиков были выявлены риски нарушения налогового законодательства и отсутствовало добровольное уточнение, в связи с чем и были инициированы указанные проверки, говорил «Ведомостям» представитель ФНС.
В начале июля были опубликованы разъяснения Минфина, которые запрещают совмещать преференции по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), в частности, по стабилизации налоговых ставок и резидентов территорий опережающего развития (ТОР). В случае одновременного соответствия критериям для применения обоих режимов налогоплательщик должен выбрать один из них, следует из письма министерства.
Такая позиция Минфина, несмотря на то что касалась совмещения СЗПК и ТОР, могла быть трактована как применимая и к совмещению СЗПК с такими режимами, как специнвестконтракты (СПИК), региональный инвестиционный продукт (РИП), особые экономические зоны (ОЭЗ) и другими, полагает партнер Kept, руководитель отдела налогового и юридического консультирования на Северо-Западе Алиса Мелконян.
Применение льгот по преференциальным налоговым режимам сопровождается достаточно большим количеством вопросов, напрямую не урегулированных в НК, отмечали консультанты.
Стимулировать инвестиции на фоне чрезмерно жесткого налогового администрирования крайне сложно, говорил Шохин. РСПП выступает за возможность сочетания нового механизма поощрения инвестиций ФИНВ с такими инструментами, как СЗПК, СПИК и РИП.