Минфин проведет консультации с крупным бизнесом на тему применения инвестльгот

Сейчас действительно возникают вопросы с трактовками действующего налогового законодательства в этой части, подтвердил Сазанов. «Я думаю, что мы проведем встречи с РСПП, ТПП (Торгово-промышленная палата), чтобы выработать позицию. У нас будут рабочие консультации», – подчеркнул он. При этом, по словам Сазанова, нормы Налогового кодекса в этой части править не нужно.