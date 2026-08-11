Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
PLZL1 348+0,28%CNY Бирж.00%IMOEX2 293,32+0,53%RTSI874,57-0,01%RGBI115,36+0,12%RGBITR777,79+0,15%
Главная / Экономика /

Объем ФНБ в июле снижался из-за переоценки активов

Вопрос его пополнения предстоит решить за счет корректировки бюджетного правила
Дарья Мосолкина
Анастасия Бойко
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Объем фонда национального благосостояния (ФНБ) уменьшился в июле на 383,3 млрд руб. (на 3%) до 12,7 трлн руб., что эквивалентно $159,295 млрд, следует из данных Минфина. При этом ликвидная часть, напротив, выросла на 1 августа на 2,5% до 3,693 трлн руб., что составляет 1,6% ВВП, прогнозируемого на 2026 г.

В июле средства ФНБ в сумме 1,632 млрд руб. были конвертированы в 158,9 кг золота в обезличенной форме и в сумме 529,7 млн руб. – в 47,1 млн китайских юаней. Всего на отдельных счетах в ЦБ размещено 189,683 млрд китайских юаней и 141,24 т золота в обезличенной форме.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её