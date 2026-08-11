Объем ФНБ в июле снижался из-за переоценки активов

Объем фонда национального благосостояния (ФНБ) уменьшился в июле на 383,3 млрд руб. (на 3%) до 12,7 трлн руб., что эквивалентно $159,295 млрд, следует из данных Минфина. При этом ликвидная часть, напротив, выросла на 1 августа на 2,5% до 3,693 трлн руб., что составляет 1,6% ВВП, прогнозируемого на 2026 г.