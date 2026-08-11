Объем ФНБ в июле снижался из-за переоценки активов

Объем ФНБ в июле снижался из-за переоценки активовВопрос его пополнения предстоит решить за счет корректировки бюджетного правила
Объем фонда национального благосостояния (ФНБ) уменьшился в июле на 383,3 млрд руб. (на 3%) до 12,7 трлн руб., что эквивалентно $159,295 млрд, следует из данных Минфина. При этом ликвидная часть, напротив, выросла на 1 августа на 2,5% до 3,693 трлн руб., что составляет 1,6% ВВП, прогнозируемого на 2026 г.
В июле средства ФНБ в сумме 1,632 млрд руб. были конвертированы в 158,9 кг золота в обезличенной форме и в сумме 529,7 млн руб. – в 47,1 млн китайских юаней. Всего на отдельных счетах в ЦБ размещено 189,683 млрд китайских юаней и 141,24 т золота в обезличенной форме.
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