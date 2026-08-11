Как в правительстве хотят улучшить связанность опорных населенных пунктов

Мутко предложил несколько факторов, которые способствовали бы развитию малых населенных пунктов. Первый – мастер-планы городов. Это документ, который определяет точки роста населенного пункта и дает определенность, что будет с ним через 10–15 лет, уточнил он. Второй фактор – обеспеченность населения жильем. По его словам, самое низкое обеспечение у семей с детьми. В качестве еще одного фактора он назвал развитие объектов культурного наследия, которые могут стать центрами притяжения в населенных пунктах.