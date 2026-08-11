Как в правительстве хотят улучшить связанность опорных населенных пунктов

Как в правительстве хотят улучшить связанность опорных населенных пунктовДля их обустройства со смежными муниципалитетами не хватает законодательной гибкости, говорят эксперты
Связь опорных населенных пунктов с соседними территориями необходимо усилить, в первую очередь наращивая транспортные возможности. Об этом 10 августа заявил премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений». По его словам, эти населенные пункты вместе с крупнейшими мегаполисами призваны укрепить экономический и инфраструктурный каркас РФ.
Президент поручил существенно повысить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах, отметил Мишустин. Он добавил, что это стратегически важная задача – в них проживает почти 3/4 россиян. Кроме того, ежедневно в эти населенные пункты приезжают жители сел: в больницы, поликлиники, детские сады, колледжи, учреждения культуры и спорта.
Всего в России насчитывается 2160 опорных населенных пунктов. Для каждого из таких городов и поселков утверждены программы развития, сообщил Мишустин. Обустройство опорных населенных пунктов идет на основе мастер-планов, которые были разработаны в прошлом году. Для модернизации инфраструктуры правительство использует обширный инструментарий, в частности – механизм комплексного развития территорий, рассказал он.
В крупных городах 75% населения в целом довольны средой своих населенных пунктов, в то время как в малых городах и исторических поселениях – 44%, сообщил генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко. Разница между этими показателями объясняет, почему люди уезжают в экономические центры, добавил он.
Мутко предложил несколько факторов, которые способствовали бы развитию малых населенных пунктов. Первый – мастер-планы городов. Это документ, который определяет точки роста населенного пункта и дает определенность, что будет с ним через 10–15 лет, уточнил он. Второй фактор – обеспеченность населения жильем. По его словам, самое низкое обеспечение у семей с детьми. В качестве еще одного фактора он назвал развитие объектов культурного наследия, которые могут стать центрами притяжения в населенных пунктах.
На карте дореволюционной России можно увидеть, что население раньше легко могло ездить между похожими друг на друга по численности населенными пунктами, при этом по дорогам с одинаковой проходимостью, рассказал экономгеограф Руслан Дохов. В советский период индустриализации эта ситуация радикально изменилась: пространство иерархизировалось, возвысились крупные города и административные центры, а малые города утратили связанность между собой. «Плоская сеть» между населенными пунктами превратилась в «дерево», где населению легко попасть в ближайший крупнейший центр, но очень сложно – в соседний город, пояснил Дохов.
Логика крупного центра хороша в обычный период и уязвима в кризисный, продолжил Дохов. «Если вы сконцентрировали все в одной точке, эта точка очень уязвима», – сказал он. В момент, когда точки становятся уязвимыми, система расселения, центрированная на них, начинает распадаться, добавил Дохов. По его словам, малый город не может быть «мини-Москвой» – это невозможно. Дохов считает необходимым поддерживать локальную пространственную связность, чтобы интегрировать между собой такие поселения.
Финансирование развития опорных пунктов остается второстепенным на фоне более приоритетных расходов бюджета, считает руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Демографические проблемы, по его словам, усиливаются, в том числе из-за ухода людей на фронт из малых городов и поселений.
Из малых населенных пунктов уезжают люди, которые критически не удовлетворены уровнем доступности базовых факторов: образование, медицина, работа, досуг, считает эксперт «Народного фронта» Ольга Позднякова. Если это все есть на более-менее близком расстоянии, в приемлемом качестве, то большинство предпочтет жить на малой родине и пользоваться этой инфраструктурой, а не переезжать в чужой город, добавила она.
Для обустройства опорных пунктов со смежными муниципалитетами не хватает законодательной гибкости в распределении ресурсов между соседними муниципальными образованиями, считает политолог Павел Склянчук. По его словам, нередко это заметно, когда, например, автомобильные дороги ремонтируют не целиком, до логического завершения, а бросают посреди маршрута – на условной административной границе районов.