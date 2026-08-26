Как изменится система проверки данных о переводах по СБП с 1 сентября

По итогам I квартала 2026 г. доля безналичных платежей в розничном обороте России составила 88,9%, увеличившись за квартал на 0,9 п. п., сообщал Банк России. Порог в 90% может быть достигнут до конца этого года или в начале следующего, отмечала в мае руководитель департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Граждане начали чаще пользоваться альтернативными способами оплаты, в том числе QR-кодом, биометрией и платежными приложениями – их доля в общем объеме безналичных платежей выросла за квартал на 0,8 п. п. до 14,9%. Так, за январь – март россияне оплатили около 1 млрд покупок на 1,5 трлн руб. с применением QR-кодов и биометрии.