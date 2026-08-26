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Как изменится система проверки данных о переводах по СБП с 1 сентября

Новые меры могут увеличить число ложных срабатываний по подозрительным операциям, опасаются эксперты
Наталья Заруцкая
Ксения Котченко
Сергей Бобылев / РИА Новости
Сергей Бобылев / РИА Новости

НСПК начнет передавать данные о переводах по СБП, а также транзакциям по картам и QR-коды напрямую в финразведку с 1 сентября. Это не должно принести неудобств гражданам, но может увеличить число ложных срабатываний по подозрительным операциям, говорят эксперты

Росфинмониторинг с 1 сентября начнет напрямую и безвозмездно получать сведения о платежах и переводах по картам, операциям через СБП и единый QR-код от оператора карт «Мир», Национальной системы платежных карт (НСПК). Сейчас финразведка может получать эти сведения в банках. «Ведомости» направили запрос в НСПК.

Регламентирующие это взаимодействие поправки в антиотмывочный закон 115-ФЗ приняты в конце 2025 г. Согласно новой редакции закона, порядок, сроки, объем и состав предоставляемой информации определяются соглашением между Росфинмониторингом и НСПК, согласованным с Банком России.

Росфинмониторинг получит доступ к переводам через «Мир» и СБП

Финансы / Банки

Изменения направлены на совершенствование национальной антиотмывочной системы путем расширения источников информации, которую получает Росфинмониторинг, пояснил его представитель «Ведомостям». Такое взаимодействие повысит оперативность проводимых мероприятий и не принесет каких-либо неудобств гражданам, отметил он. Блокировку закон не предусматривает, подчеркнул представитель финразведки.

Также ранее отмечалось, что прямое взаимодействие Росфинмониторинга и НСПК сократит нагрузку на кредитные организации за счет снижения количества направляемых ведомством «веерных» запросов.

По итогам I квартала 2026 г. доля безналичных платежей в розничном обороте России составила 88,9%, увеличившись за квартал на 0,9 п. п., сообщал Банк России. Порог в 90% может быть достигнут до конца этого года или в начале следующего, отмечала в мае руководитель департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Граждане начали чаще пользоваться альтернативными способами оплаты, в том числе QR-кодом, биометрией и платежными приложениями – их доля в общем объеме безналичных платежей выросла за квартал на 0,8 п. п. до 14,9%. Так, за январь – март россияне оплатили около 1 млрд покупок на 1,5 трлн руб. с применением QR-кодов и биометрии.

Новые правила должны позволить с большей вероятностью обнаруживать нестандартные переводы, связанные с обналичиванием, дроблением платежей и другими схемами, говорит аналитик «Финама» Игорь Додонов. Поэтому основной риск – это ложные срабатывания, поскольку алгоритмы будут искать паттерны, которые могут указывать на подозрительные операции, отмечает он. В этой связи бизнесу придется менять привычки, считает аналитик: например, если раньше часть оплаты принималась переводом на личную карту, теперь это многократно может повысить риск внимания со стороны регуляторов. Чтобы снизить риски, бизнесу имеет смысл переходить на официальные каналы – оформлять самозанятость, ИП, заключать договоры, рекомендует Додонов.

В России предложили пересмотреть правила блокировок банковских счетов

Финансы / Банки

На большинстве россиян новые правила вряд ли сильно отразятся, считает эксперт «Финама»: повседневные переводы, оплаты и покупки через СБП и карты «Мир» останутся обычными и если человек не проводит какие-то незаконные финансовые операции, то он вряд ли заметит какие-то изменения. Тем не менее число неправомерных блокировок счетов может возрасти, поэтому будет полезно держать на такой случай определенную сумму наличными, советует он. Бизнесменам Додонов также рекомендует заранее проанализировать свои схемы расчетов и убедиться, что все бизнес-потоки четко отделены от личных.

Радикальных изменений ожидать не стоит, потому что все платежи, которые люди совершают в цифровой форме, в любом случае прозрачны – совершенно понятно, кто и кому отправляет сумму, утверждает партнер-эксперт «Яков и партнеры» Илья Иванинский. Усиление контроля со стороны Росфинмониторинга только повысит уровень потенциальной безопасности для граждан, уверен он. 

«Ведомости» направили запрос в топ-10 банков. 

ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – Financial Action Task Force; FATF) приостановила членство России в международной организации в феврале 2023 г. А 3 декабря 2025 г. Еврокомиссия (ЕК) включила Россию в список стран высокого риска, имеющих «стратегические недостатки» в системе ПОД/ФТ. Это значит, что страны – члены Евросоюза обязаны проявлять повышенную бдительность в отношении транзакций с участием юрисдикций из перечня ЕК. 

В ответ на это представитель финразведки назвал решение Еврокомиссии политизированным, так как в нем не содержится конкретных указаний на какие-либо «стратегические недостатки» российской системы ПОД/ФТ, писали «Ведомости». Документ ЕК применяется только в отношении организаций, подпадающих под юрисдикцию ЕС, поэтому российская антиотмывочная система, включая кредитно-финансовый сектор, продолжит работать в прежнем режиме, отметил представитель Росфинмониторинга. Также он напомнил, что Россия, со своей стороны, всегда подчеркивала готовность к профессиональному сотрудничеству по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения. – «Ведомости»).

Поэтому ведомство продолжает совместно с другими органами проводить мероприятия по улучшению российской антиотмывочной системы в соответствии с рекомендациями ФАТФ. Также у России есть международно признанные национальный доклад и отчет о прогрессе, подготовленные в соответствии с международными механизмами оценки развития национальной системы ПОД/ФТ и ключевыми стандартами, указал представитель Росфинмониторинга.

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