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Главная / Экономика /

Аналитики назвали рост цен причиной увеличения выручки промышленных компаний

В 2021–2025 годах физический объем производства практически не менялся
Ксения Котченко
На фоне санкций и сокращения экспортного спроса лесная промышленность столкнулась и с падением физического выпуска, и с необходимостью реализовывать продукцию по более высокой стоимости
На фоне санкций и сокращения экспортного спроса лесная промышленность столкнулась и с падением физического выпуска, и с необходимостью реализовывать продукцию по более высокой стоимости / Андрей Гордеев / Ведомости

Рост выручки в промышленности с 2021 по 2025 г. происходил в основном за счет повышения цен, а не увеличения производства и в 2026 г. пошел на спад, говорится в исследовании аналитического центра Tebiz Group и PR-агентства для b2b-компаний Glava на основе данных Росстата (есть в распоряжении «Ведомостей»). Перекладывание издержек в цены обеспечило более половины прироста выручки в 10 из 14 проанализированных отраслей промышленности, указывают авторы.

Замедление производства при одновременном росте стоимости продукции аналитики объясняют рядом ограничений: нехваткой мощностей и работников, подорожанием оборудования и кредитов, а также сбоями в логистике. В некоторых отраслях высокий спрос позволял компаниям переносить увеличение издержек в конечные цены.

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