Аналитики назвали рост цен причиной увеличения выручки промышленных компаний

Рост выручки в промышленности с 2021 по 2025 г. происходил в основном за счет повышения цен, а не увеличения производства и в 2026 г. пошел на спад, говорится в исследовании аналитического центра Tebiz Group и PR-агентства для b2b-компаний Glava на основе данных Росстата (есть в распоряжении «Ведомостей»). Перекладывание издержек в цены обеспечило более половины прироста выручки в 10 из 14 проанализированных отраслей промышленности, указывают авторы.