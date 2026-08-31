Как может работать сделка по переходу нефти Венесуэлы под контроль США

Соглашение по нефти между США и Венесуэлой – взаимовыгодная сделка, поэтому рассматривать венесуэльскую сторону как жертву некорректно, указал эксперт по энергетике Кирилл Родионов. По его словам, венесуэльская нефтяная отрасль за годы правления Уго Чавеса и Николаса Мадуро понесла очень тяжелые потери и трехкратное сокращение нефтедобычи. Выход из кризиса возможен лишь за счет радикального улучшения внешних условий и изменения санкционного фона в отношении Венесуэлы, заметил аналитик. Для этого, во-первых, необходимо обеспечить вход международных компаний в капитал венесуэльской нефтяной отрасли. Во-вторых, снизить налоги, а также гарантировать возвращение международных нефтесервисных компаний, указал Родионов: «В этих условиях Каракас сможет достигнуть объема добычи нефти уровня 1990-х к началу 2030-х. За счет полноценного возвращения Венесуэлы на мировой нефтяной рынок Южная Америка может стать одним из наиболее благополучных регионов для международной нефтяной отрасли». По мнению Родионова, без американской сделки нефтяная отрасль Венесуэлы продолжала бы стагнировать, а бюджет недополучал бы миллиарды долларов. «Для не погруженного в проблему наблюдателя условия соглашения могут показаться кабальными. На деле его условия прямо пропорциональны ущербу, который был нанесен властями за последние 20 лет. Поэтому эти договоренности некорректно сравнивать с другим международным опытом. Американо-венесуэльская сделка отражает формирование новой архитектуры на мировом нефтяном рынке, а также дает латиноамериканской республике возможность для выхода из международной изоляции», – сказал эксперт.