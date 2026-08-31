Как может работать сделка по переходу нефти Венесуэлы под контроль США

Как может работать сделка по переходу нефти Венесуэлы под контроль СШААмерика получит самые большие нефтяные запасы в мире
США теперь контролируют 65 млрд баррелей венесуэльской нефти по соглашению с Венесуэлой, написал президент Дональд Трамп в Truth Social. По его словам, речь идет о преимущественном контроле со стороны США, достигнутом при участии частного бизнеса. При этом американский лидер не забыл подчеркнуть, что сделка не потребовала затрат со стороны американских налогоплательщиков. Он назвал сделку исторической, заявив, что она более чем вдвое увеличивает нефтяные резервы США и позволит надолго существенно снизить цены на бензин для американцев. По его словам, сделку согласовали с американской стороны госсекретарь Марко Рубио и военный министр Пит Хегсет, а с венесуэльской – временный президент страны Делси Родригес.
По информации The Wall Street Journal (WSJ), ни одна крупная американская нефтекомпания пока не объявила и не описала свой план инвестиций в Венесуэлу, из чего следует вывод, что само американское правительство будет инвестором. Сделку курирует госдепартамент во главе с Рубио, а финансовое сопровождение обеспечит Пентагон. WSJ также указала еще одного участника сделки, имя которого в своем посте Трамп опустил. Речь идет о венесуэльском бизнесмене Алехандро Бетанкуре, который связан с действующим венесуэльским правительством. США приобретут «пассивную долю» в 35% в компании North American Blue Energy Partners, которую контролирует Бетанкур. США получают долю в 17 самых перспективных нефтяных месторождениях Венесуэлы. Кроме того, у Вашингтона будет право покупать 20% добываемой нефти по себестоимости. Соответственно, правительство Венесуэлы не будет взимать 34% налога на прибыль (ISLR) с этих продаж.
По словам самой Родригес, сделка рассчитана на 25 лет и якобы сгенерирует для Венесуэлы около $209 млрд. Она подчеркнула, что при цене в $65 за баррель казна страны будет получать $19 с каждого проданного барреля. Кроме того, как сообщает телеканал CNBC, венесуэльское правительство готовит лицензии на разведку месторождений и добычу для иностранных компаний.
Цены на бензин в США стали резко расти после начала 28 февраля совместной американо-израильской операции против Ирана. Согласно данным портала Trading Economics, на конец августа цена галлона (почти 4 л) составляет около $3,50, тогда как еще в январе она не превышала $1,80. На этом фоне основным вызовом для американских граждан, как показывают результаты ежемесячных опросов компании Gallup, остаются экономические проблемы. Высокие цены в целом, а также дорогой бензин в частности занимают 2-е и 3-е место в этой категории.
С января (после операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными) США собрали с продаж нефти этой страны до $13 млрд. Об этом в конце июля заявил сам Трамп. Он также отметил, что эти средства направляются на нужды латиноамериканской страны. При этом экономическая ситуация там остается нестабильной, хотя и демонстрирует признаки медленного улучшения. Рубио в соцсети X заявил, что соглашение открывает для Венесуэлы путь к частным инвестициям в объеме около $100 млрд, созданию тысяч высокооплачиваемых рабочих мест и восстановлению национальной экономики.
27 августа Axios со ссылкой на источник в администрации США писал, что Белый дом ведет переговоры с временным правительством Венесуэлы о приобретении доли нефтяных ресурсов южноамериканской страны.
На данный момент не известно, как американо-венесуэльское нефтяное соглашение начнет работать, говорит директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь. Одно дело – заключить сделку, другое – запустить промышленную добычу нефти в Венесуэле, продолжает эксперт: «Такое мероприятие требует больших финансовых вложений в восстановление венесуэльской нефтяной промышленности на сумму примерно в $100 млрд. Латиноамериканская республика по-прежнему находится под санкциями, при этом я не исключаю, что Каракас получит какую-то часть прибыли от продажи венесуэльской нефти». Американо-венесуэльская сделка постепенно открывает венесуэльский рынок для американских нефтяных компаний, продолжает Розенталь. Для прихода иностранцев Каракас уже прорабатывает свою правовую базу в топливно-энергетическом комплексе, что впервые за многие годы позволит иностранным фирмам вести операционную деятельность самостоятельно, указал аналитик. «Раньше иностранцам приходилось работать на местном рынке в партнерстве с венесуэльской госкомпанией PDVSA. В 1990-х страна на пике могла добыть до 3 млн баррелей в сутки и оставалась крупным экспортером углеводородов без внешней помощи. Поэтому в те годы Каракас не нуждался в такого рода соглашениях», – напомнил политолог.
Нефтяное соглашение не приведет к немедленной стабилизации венесуэльской экономики, отметил Розенталь. «Сделка может лишь запустить процесс восстановления венесуэльской нефтяной промышленности после нескольких лет стагнации. Восстановление добычи ресурсов потребует много времени и внедрения американских технологий. Однако пока не ясно, готовы ли американцы к долгосрочным и дорогостоящим проектам», – указал эксперт.
Соглашение по нефти между США и Венесуэлой – взаимовыгодная сделка, поэтому рассматривать венесуэльскую сторону как жертву некорректно, указал эксперт по энергетике Кирилл Родионов. По его словам, венесуэльская нефтяная отрасль за годы правления Уго Чавеса и Николаса Мадуро понесла очень тяжелые потери и трехкратное сокращение нефтедобычи. Выход из кризиса возможен лишь за счет радикального улучшения внешних условий и изменения санкционного фона в отношении Венесуэлы, заметил аналитик. Для этого, во-первых, необходимо обеспечить вход международных компаний в капитал венесуэльской нефтяной отрасли. Во-вторых, снизить налоги, а также гарантировать возвращение международных нефтесервисных компаний, указал Родионов: «В этих условиях Каракас сможет достигнуть объема добычи нефти уровня 1990-х к началу 2030-х. За счет полноценного возвращения Венесуэлы на мировой нефтяной рынок Южная Америка может стать одним из наиболее благополучных регионов для международной нефтяной отрасли». По мнению Родионова, без американской сделки нефтяная отрасль Венесуэлы продолжала бы стагнировать, а бюджет недополучал бы миллиарды долларов. «Для не погруженного в проблему наблюдателя условия соглашения могут показаться кабальными. На деле его условия прямо пропорциональны ущербу, который был нанесен властями за последние 20 лет. Поэтому эти договоренности некорректно сравнивать с другим международным опытом. Американо-венесуэльская сделка отражает формирование новой архитектуры на мировом нефтяном рынке, а также дает латиноамериканской республике возможность для выхода из международной изоляции», – сказал эксперт.