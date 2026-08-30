Трамп: поставки нефти из Венесуэлы пополнят стратегический резерв США

С начала 2026 г. экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга находятся под стражей в США. Американские военные похитили Мадуро из его резиденции в Каракасе. Вашингтон обвиняет Мадуро в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина в США, а также в использовании и хранении оружия.