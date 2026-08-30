Трамп: поставки нефти из Венесуэлы пополнят стратегический резерв США

Трамп: поставки нефти из Венесуэлы пополнят стратегический резерв СШАОн назвал это «подарком» от Каракаса
США используют нефть из Венесуэлы для наполнения своего стратегического нефтяного резерва. Об этом объявил президент США Дональд Трамп.
«Одна из задач, которую я собираюсь решить венесуэльской нефтью, – это пополнение стратегических национальных резервов, которые из-за "сонного" Джо Байдена практически истощились», – написал он в Truth Social.
Трамп добавил, что процесс наполнения резервов за счет венесуэльской нефти начнется «очень скоро». По его утверждению, это «подарок» Венесуэлы народу Соединенных Штатов.
С начала 2026 г. экс-президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга находятся под стражей в США. Американские военные похитили Мадуро из его резиденции в Каракасе. Вашингтон обвиняет Мадуро в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина в США, а также в использовании и хранении оружия.
После захвата Мадуро руководство страной перешло к Делси Родригес. 30 августа она объявила о подписании энергетического соглашения с США сроком на 25 лет. Документ предусматривает разработку 17 стратегических нефтяных месторождений с целью увеличения добычи до 1,5 млн барр. в сутки. При этом Родригес подчеркнула, что Каракас сохраняет полный суверенитет и право собственности на свои природные ресурсы.