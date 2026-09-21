В ФНС сравнили банкротство с ампутацией

Договориться о реструктуризациях в делах, где много кредиторов (как профессиональных вроде банков, так и непрофессиональных), мешает недоверие: у банка обеспеченный долг и своя картина, у налоговой своя, а у поставщиков и подрядчиков нет ни информации, ни обязанности быть профессиональными кредиторами, говорит Чекмышев. Единственный путь, по его мнению, – раскрывать общий план, понятный и профессионалам, и непрофессионалам. Полякова согласна, что в таких делах договориться труднее, но условие остается прежним: «честный диагноз» и реалистичный план.