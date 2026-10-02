Таможенные сборы за покупки зарубежных товаров могут достичь 25 млрд рублей

Таможенные сборы за покупки зарубежных товаров могут достичь 25 млрд рублейИменно столько рассчитывает получать бюджет от трансграничной торговли
Федеральный бюджет сможет ежегодно получать 24,6 млрд руб. от таможенных сборов с трансграничной электронной торговли, говорится в пояснительной записке к проекту главного финансового документа на 2027 г., который правительство внесло в Госдуму.
Минфин ранее предложил установить таможенный сбор в размере 100 руб. за каждую зарубежную посылку с товарами для личного пользования стоимостью до 200 евро. Кроме того, ведомство выступило за обложение зарубежных товаров, купленных через электронные площадки, НДС по ставке 22%. Хотя до этого речь шла о поэтапном введении налога: в следующем году сбор должен был составить 7%, в 2028 г. – 14%, в 2029 г. – 22%.
При этом локальный рынок интернет-торговли сейчас преимущественно ориентирован на продажи внутри страны, уверяет президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По его данным, по итогам семи месяцев этого года на «чистую» трансграничную торговлю пришлось 3,4% объемов реализации или 280 млрд руб. Примерно такое соотношение сохраняется последние пять лет, добавляет он: так, в 2025 г. доля таких сделок также находилась на уровне 3,4% (454 млрд руб.). В Ассоциации цифровых платформ (АЦП) со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ говорят о 3–5%.
АКИТ в целом поддерживает введение НДС на трансграничную торговлю, говорит Соколов. Данная мера, по его мнению, справедлива по отношению к добросовестным российским компаниям и отечественным производителям. При этом ассоциация последовательно выступала за поэтапное повышение налога, чтобы бизнес успел адаптировать логистические цепочки и партнерские связи.
С тем, что НДС следует повышать поэтапно, согласен и гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Такой подход, по его словам, позволит бизнесу адаптироваться без резких колебаний, сохранить доступность ассортимента для покупателей, особенно по товарам, у которых нет российских аналогов, и снизить риск перетока торговли с регулируемых каналов маркетплейсов на нерегулируемые.
Президент АЦП Ораз Дурдыев отмечает, что методика расчета суммы поступлений в размере 24,6 млрд руб. и допущения по динамике рынка в пояснительной записке не раскрываются. Но сама оценка, по его мнению, не выглядит завышенной. По его словам, трансграничный канал востребован прежде всего у покупателей товаров без прямых аналогов на российских площадках, а также у тех, кто готов ждать доставку ради более низкой цены. При этом таможенный сбор даже в 100–200 руб. за посылку уже чувствителен для недорогих категорий, продолжает Дурдыев. В сочетании с НДС в 22% стоимость зарубежного товара может вырасти настолько, что часть покупателей просто откажутся от его приобретения.
Соколов обращает внимание и на другие возможные последствия новых правил для покупателей. Ключевым вопросом, по его словам, остается механизм возврата НДС, уплаченного на таможне, при отказе от товара. Если вернуть 22% будет невозможно, это тоже может привести к снижению спроса на такой способ покупки, считает он.