Таможенные сборы за покупки зарубежных товаров могут достичь 25 млрд рублей

Президент АЦП Ораз Дурдыев отмечает, что методика расчета суммы поступлений в размере 24,6 млрд руб. и допущения по динамике рынка в пояснительной записке не раскрываются. Но сама оценка, по его мнению, не выглядит завышенной. По его словам, трансграничный канал востребован прежде всего у покупателей товаров без прямых аналогов на российских площадках, а также у тех, кто готов ждать доставку ради более низкой цены. При этом таможенный сбор даже в 100–200 руб. за посылку уже чувствителен для недорогих категорий, продолжает Дурдыев. В сочетании с НДС в 22% стоимость зарубежного товара может вырасти настолько, что часть покупателей просто откажутся от его приобретения.