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Главная / Экономика /

Таможенные сборы за покупки зарубежных товаров могут достичь 25 млрд рублей

Именно столько рассчитывает получать бюджет от трансграничной торговли
Линда Журавлева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Федеральный бюджет сможет ежегодно получать 24,6 млрд руб. от таможенных сборов с трансграничной электронной торговли, говорится в пояснительной записке к проекту главного финансового документа на 2027 г., который правительство внесло в Госдуму.

Минфин ранее предложил установить таможенный сбор в размере 100 руб. за каждую зарубежную посылку с товарами для личного пользования стоимостью до 200 евро. Кроме того, ведомство выступило за обложение зарубежных товаров, купленных через электронные площадки, НДС по ставке 22%. Хотя до этого речь шла о поэтапном введении налога: в следующем году сбор должен был составить 7%, в 2028 г. – 14%, в 2029 г. – 22%.

При этом локальный рынок интернет-торговли сейчас преимущественно ориентирован на продажи внутри страны, уверяет президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По его данным, по итогам семи месяцев этого года на «чистую» трансграничную торговлю пришлось 3,4% объемов реализации или 280 млрд руб. Примерно такое соотношение сохраняется последние пять лет, добавляет он: так, в 2025 г. доля таких сделок также находилась на уровне 3,4% (454 млрд руб.). В Ассоциации цифровых платформ (АЦП) со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ говорят о 3–5%.

АКИТ в целом поддерживает введение НДС на трансграничную торговлю, говорит Соколов. Данная мера, по его мнению, справедлива по отношению к добросовестным российским компаниям и отечественным производителям. При этом ассоциация последовательно выступала за поэтапное повышение налога, чтобы бизнес успел адаптировать логистические цепочки и партнерские связи.

Купленные онлайн зарубежные товары могут обложить НДС по ставке 22%

Бизнес / Торговля и услуги

С тем, что НДС следует повышать поэтапно, согласен и гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Такой подход, по его словам, позволит бизнесу адаптироваться без резких колебаний, сохранить доступность ассортимента для покупателей, особенно по товарам, у которых нет российских аналогов, и снизить риск перетока торговли с регулируемых каналов маркетплейсов на нерегулируемые.

Президент АЦП Ораз Дурдыев отмечает, что методика расчета суммы поступлений в размере 24,6 млрд руб. и допущения по динамике рынка в пояснительной записке не раскрываются. Но сама оценка, по его мнению, не выглядит завышенной. По его словам, трансграничный канал востребован прежде всего у покупателей товаров без прямых аналогов на российских площадках, а также у тех, кто готов ждать доставку ради более низкой цены. При этом таможенный сбор даже в 100–200 руб. за посылку уже чувствителен для недорогих категорий, продолжает Дурдыев. В сочетании с НДС в 22% стоимость зарубежного товара может вырасти настолько, что часть покупателей просто откажутся от его приобретения.

Соколов обращает внимание и на другие возможные последствия новых правил для покупателей. Ключевым вопросом, по его словам, остается механизм возврата НДС, уплаченного на таможне, при отказе от товара. Если вернуть 22% будет невозможно, это тоже может привести к снижению спроса на такой способ покупки, считает он.

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