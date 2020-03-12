Как новые социальные инициативы властей скажутся на экономике
Снижение доходов населения в 2015–2017 гг. и их околонулевой рост в последующие два года являются одной из наиболее актуальных тем наряду с низкими темпами роста экономики. Вслед за национальными проектами, призванными перезагрузить экономику, улучшение экономического самочувствия населения становится еще одним приоритетом. Дополнительные расходы на социальную сферу должны поддержать потребление и рост экономики в ближайшие четыре года, в то время как инфляционной эффект предложенных мер может быть неоднозначным.
Тем не менее мы с оптимизмом относимся к точке зрения, что новое правительство сможет успешно реализовать желаемое, чем нивелирует бремя возросших социальных обязательств на бюджетную систему.
Проблема низких доходов населения и рост уровня бедности долго обсуждались и, в конце концов, привели к конкретным действиям. Отрицательная демографическая траектория также сподвигла власти к поиску решения. Во-первых, это увеличение пособий на детей в возрасте от трех до семи лет для родителей с доходами ниже прожиточного минимума. Во-вторых, расширение программы материнского капитала с выплатами уже за первого ребенка и увеличенным размером выплат за последующих детей. В-третьих, дополнительные расходы на образование, а также налоговые инвестиционные вычеты. В пилотном 2020 г. власти собираются потратить на социальные обязательства около 400 млрд руб., а с 2021 г. расходы удвоятся и составят более 4 трлн руб. в течение пяти лет.