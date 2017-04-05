Орешкин считает, что экономика России вошла в новую фазу роста

Данные за первые месяцы текущего года указывают, что экономика России уже вошла в новую стадию роста, сказал министр экономического развития Максим Орешкин. Такое заявление он сделал, выступая на Биржевом форуме в среду в Москве.

«Если посмотреть на цифры начала года - потребление электроэнергии растет на 2%, грузооборот - на 4-6%, сегодня был опубликован индекс PMI - этот показатель находится на многолетних максимумах. То есть мы говорим о том, что экономика находится не на пути к росту, а уже вошла в новую фазу экономического цикла и активно растет», - сказал министр.

Однако Орешкин добавил, что рост экономики в ближайшие годы будет зависеть от правильности действий правительства.