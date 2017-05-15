«Левада-центр»: говорящих об ущербе от западных санкций россиян стало меньше

Каждый пятый россиянин (19% против 27% в августе 2015 г.) испытывают сложности в связи с введением антироссийских санкций со стороны западных стран, показал опрос «Левада-центра». Большинство опрошенных заявили, что санкции на них никак не сказались (75% против 67% в 2015 г.). Затруднились ответить 7% участников опроса.

Кроме того, большинство респондентов положительно оценивают российские ответные санкции в отношении США и ЕС: сейчас 65% положительно оценивают решение ввести запрет на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции из этих стран, 21% – отрицательно. В марте 2015 г. эти показатели были на уровне 67 и 25% соответственно.

Увеличилась доля тех, кто считает, что ответные санкции вредят в первую очередь западным странам (40% против 33% в августе 2016 г.). Эта позиция преобладает сейчас над мнением о равном ущербе от санкций для всех сторон (35% против 42% ранее). В том, что ответные санкции наносят ущерб по большей мере самой России, уверены 12% (ранее – 15%).

Исследование было проведено 21–24 апреля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России.