Дефицит бюджета России в январе-апреле составил 1,9% ВВП - Минфин

Федеральный бюджет России в январе-апреле 2017 г., по предварительной оценке Минфина, исполнен с дефицитом 511,1 млрд руб., или 1,9% ВВП, говорится в сообщении министерства.

Объем ВВП России в январе-апреле составил 26 трлн 833,9 млрд руб.

Первичный дефицит составил 273,4 млрд руб., или 1,0% ВВП.

Доходы бюджета в январе-апреле сложились на уровне 4 трлн 762,4 млрд руб., или 35,3% к объему доходов, утвержденному законом о бюджете на год.

Нефтегазовые доходы составили 1 трлн 974,2 млрд руб., или 39,1% от прогноза на год, ненефтегазовые - 2 трлн 788,2 млрд руб., или 33,0% годового прогноза.

Расходы составили 5 трлн 273,5 млрд руб., или 32,5% к общему объему расходов, утвержденному законом о бюджете, и 32,0% к уточненной росписи.

Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за отчетный период составило 671,4 млрд руб. и минус 160,3 млрд руб. соответственно.

Федеральная налоговая служба администрировала за четыре месяца 3 трлн 116,6 млрд руб., или 35,3% к прогнозным показателям на год, Федеральная таможенная служба - 1 трлн 354,9 млрд руб. (32,2%), другие федеральные органы - 290,9 млрд руб. (21,8%).