Дворкович: Недостаток стартапов тормозит развитие экономики

В России экономический рост и создание новых рабочих мест будут обеспечены в основном за счет малых инновационных компаний и стартапов, считает вице-премьер Аркадий Дворкович. Как передает ТАСС, он заявил это в Томске на форуме молодых ученых U-NOVUS «Путь технологического предпринимателя в России: как его начать в студенчестве?». Он спрогнозировал, что «новые рабочие места будут создаваться за счет малых инновационных компаний, за счет стартапов», и отметил, что сейчас таких предприятий недостаточно и это является одной из главных причин замедленного экономического роста. При увеличении количества малых инновационных предприятий рост ВВП в России мог бы достигнуть 4-5%, считает чиновник.

Причины низкой активности молодых предпринимателей в стране Дворкович видит в боязни штрафных санкций и в излишней строгости государственных органов к небольшим нарушениям. «(Причинами являются) штрафы, как прямые, так и другие варианты наказания за ошибку или неуспех, когда действуют по незнанию или неосторожности. В силу исторических причин - избыточное желание наказать у системы. У нас этого с избытком», - цитирует его ТАСС. Также он упомянул низкую терпимость к потере вложений. «Нет понимания, что обанкротиться - это нормально. Что за счет успешных проектов мы получим больше», - отметил вице-премьер. Также, по данным Дворковича, у молодежи преобладает тяга к работе в крупных компаниях, а не к открытию собственного дела, при котором «рисков больше, но можно больше получить».