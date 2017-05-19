Предпринимательство
Статья опубликована в № 4324 от 19.05.2017 под заголовком: Голливуд для стартапов

Программист из России открыл в США голливудскую студию - только для стартапов

Она помогает разработчикам технологий искусственного интеллекта

Высокотехнологичные стартапы, работающие в сфере искусственного интеллекта, могут применять в бизнесе те же подходы, что используют голливудские студии, и это поможет компаниям развиваться, считает сооснователь и бывший генеральный директор Evernote Фил Либин. Его новый проект All Turtles оказывает предпринимателям финансовую поддержку и помощь в продвижении продукта, с тем чтобы они сами могли сосредоточиться исключительно на разработке, не отвлекаясь на создание новой компании под каждый продукт.

Проект All Turtles начал работу в Сан-Франциско, до конца года Либин планирует открыть его отделения в Токио и Париже. Либин считает, что такие проекты, как All Turtles, должны помочь высокотехнологичным компаниям из Сан-Франциско и Кремниевой долины решить проблемы, которые появились у них во время последнего технологического бума – бум закончился тем, что технологический пузырь лопнул, а проблемы у компаний остались.

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