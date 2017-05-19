Экономика России выйдет на темпы роста выше среднемировых – Медведев

План действий правительства до 2025 г. предусматривает выход экономики России в ближайшие три года на темпы роста выше среднемировых. С таким заявлением выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Выход где-то в период 2019-2020 гг. на темпы роста нашей экономики на уровне среднемировых и выше среднемировых. Это даст возможность нашей экономике быстрее развиваться и решать основные социальные задачи», — сказал он.

По его словам, план нацелен на это. Он включает в себя достаточно много различных предложений.