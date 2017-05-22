Чиновники управделами президента отчитались о своих доходах

Самым богатым чиновником управделами президента оказался начальник главного управления капстроительства УПД Олег Перлин, заработавший в 2016 г. 104,82 млн руб. Данные о доходах чиновников УПД опубликованы на сайте ведомства.

Олег Перлин задекларировал легковой автомобиль Toyota, земельный участок (3090 кв. м), жилой дом (489,3 кв. м), два нежилых помещения (5965,5 кв. м и 164,8 кв. м), гараж и машино-место. В совместной собственности с супругой также задекларирована квартира площадью 250,1 кв. м. В 2015 г. его доход составлял 16,76 млн руб., а в 2014 г. – 63,6 млн руб.

Перлин пришел в УПД в 2014 г. До этого он возглавлял столичную строительную компанию «Мосфундаментстрой-6», одним из основателей которой являлся нынешний чиновник, а также созданное на ее базе «СМУ-6», гендиректором которого сейчас является Алексей Олегович Перлин.

Замначальника главного управления Яков Ромбах задекларировал второй по величине доход в УПД – 57,12 млн руб. У него в собственности шесть участков земли от 32 до 9488 кв. м – в общей сложности 2,12 га, четыре нежилых помещения общей площадью 18 000 кв. м и три гаража. Автомобили в его декларации не значатся. Также ему принадлежит квартира площадью 82,5 кв. м. Как пишет «Коммерсантъ», ранее он занимался бизнесом в Москве, Ставрополье и Ямало-Ненецком округе и был членом Конгресса по содействию с органами власти (переименованного на данный момент в центр военно-тактических игр «Беркут»).

Руководитель управделами Александр Колпаков в 2016 г. среди чиновников ведомства показал третий доход – 21,1 млн руб., его супруга Инна Колпакова – 30,24 млн руб. Годом ранее он декларировал доход в 79,5 млн руб., а в 2014 г. – 10,45 млн. УПД Колпаков возглавил 12 мая, а до этого был сотрудником ФСО. Его супруга в 2015 г. заработала 114,7 млн руб., а годом ранее – 68,46 млн руб.

Также в декларации Колпакова указаны два земельных участка – площадью 3700 и 1550 кв. м, еще один участок, площадью 1600 кв. м, фигурировавший в прошлогодней отчетности, в нынешней не значится. Кроме того, Колпакову принадлежат два жилых дома (258 и 158,9 кв. м), квартира площадью 172,3 кв. м и четверть в квартире площадью 167,9 кв. м. Аналогичная доля в той же квартире указывалась годом ранее в собственности несовершеннолетнего ребенка Колпаковых. В этом году его декларация не представлена. Та же четверть квартиры есть и в собственности Колпаковой. Ей также принадлежит целая квартира площадью 86,7 кв. м, земельные участки площадью 1570 и 1530 кв. м, два жилых дома – 234,6 и 736,9 кв. м, гараж и машино-место. Кроме того, в собственности Колпаковой машины Toyota и Porsche и мотоцикл Ducati. У супруга, как и годом ранее, – Mercedes и «ГАЗ-21».

Из жен чиновников УПД впервые самой состоятельной оказалась не Колпакова, а супруга директора комбината питания «Кремлевский» Александра Мещанского с доходом 82,16 млн руб. при доходах мужа в 1,59 млн руб., пишет «Коммерсантъ». На третьем месте – супруга замначальника ГУ федерального имущества УДП Александра Окунева, экс-глава отдела законодательства в сфере недвижимости Минэкономики, заработавшая 14,72 млн руб.

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