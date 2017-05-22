Рост ВВП России может превысить 2% во втором полугодии – Орешкин

Первая оценка Росстата по росту ВВП России в I квартале на 0,5% в годовом выражении позволяет рассчитывать на достижение действующего прогноза роста ВВП на 2017 г. на уровне 2%, сказал журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

«Первый квартал дает основания ожидать роста на 2% по итогам 2017 г. Наш прогноз не меняется, и мы не видим причин, по которым его надо было бы менять», – отметил министр.

По его словам, с учетом очистки от календарного фактора Минэкономразвития оценивает годовой рост ВВП России в I квартале на уровне 0,9–1%.

«Нужно учитывать, что эффект базы хороший. Мы ожидаем, что с каждым следующим кварталом темпы роста будут сильнее. Мы ждем очень хорошей осени по экономической динамике», – пояснил Орешкин. По его прогнозу, «рост во втором полугодии будет больше 2%». «При этом надо понимать, что IV квартал весит гораздо больше, чем первый», – отметил он.

Прогноз ЦБ на 2017 г. менее оптимистичный – Банк России ожидает в базовом сценарии рост ВВП России в интервале 1–1,5%. Росстат на прошлой неделе опубликовал первую оценку динамики ВВП России в I квартале 2017 г. – рост на 0,5% в годовом выражении.