Росстат: реальные доходы россиян снизились в апреле на 7,6%

Согласно данным Росстата реальные располагаемые денежные доходы россиян в апреле снизились на 7,6% по сравнению с апрелем 2016 г. В марте доходы населения снизились на 2,5%, на 4,1% – в феврале, в январе 2017 г. этот показатель показал рост на 8,1%. В номинальном выражении доходы населения в апреле составили 30 493 руб., эта цифра меньше на 3,1%, чем показатель апреля 2016 г.

Средняя заработная плата в апреле составила 39 253 руб. (рост на 6,7% к апрелю 2016 г.), в реальном выражении средняя зарплата в апреле 2017 г. увеличилась на 2,5%.

Реальные доходы населения снижались три года подряд - в 2016 г. доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 г. было падение на 3,2%, в 2014 г. их снижение составило 0,7%.