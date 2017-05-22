Moody's улучшило прогноз по росту ВВП России в 2017 году

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз роста российского ВВП в текущем году до 1,5% с 1%, в 2018 г. ожидается рост на 1,5%. Такие данные приведены в докладе агентства, который имеется в распоряжении «РИА Новости».

«Экономика будет расти со своим потенциальным темпом роста в 1,5% в 2017 г., после того как в течение последних двух лет она сократилась в среднем на 1,5%… Мы ожидаем постепенного восстановления потребления на фоне роста реальной заработной платы. Инвестиции, вероятно, будут продолжать отставать… учитывая слабую деловую уверенность и высокие процентные ставки, хотя и несколько ниже, чем в прошлом году», — отмечается в документе.

Импорт, скорее всего, будет превышать экспорт, тормозя рост российской экономики. «Восстановление экономики продолжится в 2018 г. в связи с дальнейшим ростом частного потребления и инвестиций в условиях дополнительного улучшения доходов населения и несколько более низких процентных ставок», — считают в Moody's.

При этом среднегодовые темпы роста экономики России не будут ускоряться - в основном, в связи со структурными ограничениями, например демографическим давлением.