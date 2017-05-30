Кудрин рассказал о предложенной Путину стратегии развития России

В стратегии развития России в 2018–2024 гг. содержатся предложения не повышать фискальную нагрузку на экономику в течение 6 лет и повысить пенсионный возраст. Об этом сообщил председатель совета ЦСР Алексей Кудрин по итогам экономического совещания у президента Владимира Путина.

Во вторник Кудрин официально передал президенту экономическую программу развития страны, также президенту была представлена и «Стратегия роста» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Кудрин подчеркнул, что на совещании с Путиным повышение пенсионного возраста не обсуждалось.

По словам Кудрина, когда будет принята единая стратегия развития России, пока неизвестно: какие-то решения могут быть до выборов, а какие-то будут приняты уже после выборов 2018 г.