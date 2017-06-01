Путин: РФПИ с партнерами привлек в экономику России свыше 1 трлн рублей

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), созданный в 2011 г., уже привлек вместе с партнерами более 1 трлн руб. в российскую экономику. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с зарубежными инвесторами в рамках Петербургского международного экономического форума.

Проекты РФПИ оказывают «значимое положительное влияние на отечественную экономику», а их доходность существенно превышает доходность от других инвестинструментов - порядка 15% годовых в долларах США. «Одновременно сформированы долгосрочные стратегические партнерства с международными инвесторами», - отметил Путин.

Путин сообщил, что общий капитал партнерств РФПИ с иностранными инвесторами превышает $30 млрд. Президент рассчитывает на продолжение и развитие взаимодействия, обещает сделать более четкими механизмы инвестиций, чтобы снизить риски от них.