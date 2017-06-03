Голикова: Россия за 5–6 лет направила 5 трлн рублей в институты развития

Россия за последние 5-6 лет направила около 5 трлн руб. в институты развития, которых сейчас насчитывается более 30. Об этом сообщила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

Она отметила, что ежегодно сумма таких государственных вложений колеблется. Так, по ее словам, за последнее время ежегодный размер направляемых в институты развития госвложений составляет около 460-500 млрд руб.

«Что смущает? Мы вроде бы видим государственные корпорации, которые являются 100%-ными слугами государства, но, с другой стороны, в их периметр входят акционерные общества, куда попадают, соответственно, бюджетные деньги, и там уже проследить что-либо сложно. Тем не менее все эти госкорпорации и акционерные общества с большей долей государственного участия объединяет несколько понятных проблем. Сроки реализации их инвестиционных программ всегда вызывают большие вопросы. И эффективность, и те планы, которые изначально вводятся. Причем парадокс, но как только туда замешиваются бюджетные средства, то почему-то эффективность их начинает снижаться», — сказала Голикова.