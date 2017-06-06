Счетная палата: бюджет может недополучить 205 млрд рублей дивидендов госкомпаний

По оценке Счетной палаты, федеральный бюджет в 2017 г. может недополучить 205 млрд руб. дивидендов госкомпаний. «Дивиденды сохранены на уровне бюджета 483,9 млрд руб., хотя сейчас уже очевидно для нас, что 205 млрд руб. мы недополучим, мы такую оценку дали», – сообщила на заседании думского комитета по бюджету и налогам председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

«Решение правительства о 50% (от прибыли по МСФО - ИФ) не принято, а 30 июня – это срок, когда уже все компании должны принять решение о зачислении соответствующих доходов в федеральный бюджет. И на самом деле сегодня действует норма старая, не менее 25%, пока никаких другим норм применительно к бюджету 2017 г. не принято», – заявила она.