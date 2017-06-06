Комитет Госдумы одобрил в первом чтении поправки в бюджет на 2017 год

Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании во вторник рекомендовал принять поправки в федеральный бюджет на 2017 г. и плановый период 2018-2019 гг., сообщает «Интерфакс».

Поправки касаются только 2017 года. Доходы бюджета увеличиваются на 1,191 трлн руб. - с 13,487 трлн руб. до 14,679 трлн руб., при этом увеличивается доля нефтегазовых доходов. Объем расходов увеличивается на 361,8 млрд руб. - с 16,241 трлн руб. до 16,602 трлн руб.

Дефицит, таким образом, составит 1,923 трлн руб., или 2,1% ВВП, действующим законом о бюджете он предусмотрен в размере 2,753 трлн руб., или 3,2% ВВП. Министр финансов Антон Силуанов, выступая на заседании комитета, отметил, что «в первую очередь сокращение дефицита произойдет за счет снижения в чистом виде трат Резервного фонда». Ненефтегазовый дефицит снижается с 9% ВВП до 8,3% ВВП. По словам министра, цель - иметь ненефтегазовый дефицит в размере 5-6% ВВП.

По итогам заседания комитета его руководитель Андрей Макаров заявил, что второе чтение поправок к бюджету может пройти 16 июня, третье – 21 июня. «Все разделы бюджета подверглись очень серьезному анализу. Эксперты представили свои предложения о том, как можно дорабатывать законопроект. Сомнений в том, что данные поправки необходимо принимать, по сути, ни у кого не было», - цитирует депутата ТАСС.

При этом Госдума намерена сосредоточиться на вопросах качества экономического роста, добавил он. «По сути, правительство решило пересмотреть прогноз социально-экономического развития страны, зафиксировать изменившиеся экономические условия. Этим законом фиксируется: экономический спад в стране прекратился и начинается экономический рост. Но каким будет этот рост, качество этого роста, станет ли это постоянной тенденцией экономики, что необходимо сделать, чтобы решать главные проблемы страны - конкурентоспособность государства и качество жизни людей - это как раз основные вопросы, которые Госдума и будет, в основном, рассматривать в рамках пленарного заседания», - добавил он.