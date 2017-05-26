Минфин уточнил доходы и расходы бюджета на 2017 год

Минфин России предложил увеличить доходы федерального бюджета на текущий год на 8,8%, а расходы - на 2,2%. Об этом говорится в подготовленной Минфином пояснительной записке к проекту поправок в закон о бюджете на 2017 г. Документ внесен в Госдуму.

Согласно новым поправкам доходы предлагается увеличить с 13,488 трлн руб. до 14,679 трлн руб., расходы - с 16,241 трлн руб. до 16,603 трлн руб. Дефицит бюджета предлагается оставить на уровне 1,924 трлн руб.

Ожидается, что доля госдолга России в ВВП в 2017 г. снизится до 13,8% против прогноза в 16,1%. Госдолг России на конец текущего года составит на 1,2 трлн руб. меньше (12,7 трлн руб. вместо 13,9 трлн руб.), чем прогнозировалось ранее.

Минфин также прогнозирует, что цена на нефть к концу года может снизиться до $40 за баррель. «Сохранение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США на исторических максимумах, а также наращивание добычи американской сланцевой нефти могут стать причиной снижения цен на нефть марки Urals до $40 за баррель к концу текущего года», - отмечает ведомство. При этом прогноз цен на нефть на 2017 г. улучшен до $45,6 с $40 за баррель.