Топилин: понадобится 25 млрд рублей для повышения МРОТ до 90% прожиточного минимума

Порядка 25 млрд руб. потребуется выделить из федерального бюджета в 2018 г. для повышения МРОТ до 90% прожиточного минимума для федеральных госучреждений, сообщил сегодня глава Минтруда Максим Топилин на заседании Российской трехсторонней комиссии.

По словам Топилина, планируется, что с 1 января 2019 г. МРОТ сравняется с прожиточным минимумом трудоспособного населения.

Закон, предполагающий повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения, внесен Минтрудом в правительство России.

В прошлом году МРОТ достиг 7500 руб., а с 1 июля этого года будет повышен до 7800 руб. Премьер-министр Дмитрий Медведев обещал, что в ближайшие несколько лет МРОТ вырастет до уровня прожиточного минимума.