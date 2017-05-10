Медведев подтвердил планы довести МРОТ до уровня прожиточного минимума за два года

Уровень МРОТ в России в ближайшие два года должен сравняться с уровнем прожиточного минимума, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии «Единая Россия» на выборах в депутаты Госдумы VII созыва.

Он напомнил, что МРОТ с 1 июля вырастает до 7800 руб. Он добавил: «У нас есть планы, и я их озвучил во время отчета правительства в Госдуме - довести этот уровень МРОТ до уровня прожиточного минимума в стране в ближайшие два года. То есть чтобы минимальный размер оплаты труда сравнялся с прожиточным минимумом в ближайшие два года».

Премьер добавил, что принимаются меры для выравнивания дисбаланса между зарплатами руководителей и подчиненных. «Здесь тоже есть что контролировать, равно как и необходимо контролировать, чтобы не было задолженностей по зарплатам. Ситуация меняющаяся - где-то она улучшается, где-то, наоборот, возникают проблемы, нужно мониторить ее», - сказал он.