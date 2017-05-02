Повышенный до прожиточного минимума МРОТ останется федеральным

Вице-премьер Ольга Голодец заявила, правительство отказалось от идеи регионализации минимального размера оплаты труда (МРОТ). В законопроекте, который собираются разработать в кабинете министров, речь будет идти о федеральном МРОТ, который должен быть приближен к федеральному прожиточному минимуму.

«Нет, мы говорим только о МРОТе в терминах сегодняшнего законодательства. То есть это единый федеральный прожиточный минимум», - уточнила она.

Минтруд в ходе дискуссии в Госдуме предложил модель регионализации МРОТ. По мнению ведомства, в России следует ввести дифференцированный МРОТ - для каждого региона свой.

Ранее председатель правительства Дмитрий Медведев поручил до 20 мая разработать законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума.