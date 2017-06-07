Минпромторг считает благоприятным для промышленности курс доллара чуть выше 60 рублей

Минпромторг считает благоприятным для промышленности России курс доллара на уровне 60 руб. за $1. Об этом заявил на круглом столе в Госдуме замминистра Василий Осьмаков.

«Сейчас курс нас устраивает. Мы очень ждем еще ослабления, чуть-чуть, дальнейшего в диапазон 60 с копейками, который ожидается в III-IV квартале, по самым разным оценкам», - сказал он.

Минпромторг заинтересован в том, чтобы выталкивать предприятия на экспорт и максимизировать добавленную стоимость. «Чтобы эта стоимость была эффективной и конкурентоспособной, она должны быть экспортно-ориентированной», - пояснил Осьмаков.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что обновленный макропрогноз на 2017 г. предусматривает ослабление курса рубля в ближайшие месяцы - до 63-64 рублей за $1.