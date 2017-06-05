Минфин потратит на покупку валюты в июне в пять раз больше, чем в мае

Ежедневно министерство будет скупать доллары на 2,1 млрд рублей Е. Ширинкина / Ведомости

С 7 июня по 6 июля Минфин направит на покупку валюты 45,1 млрд руб., сообщило ведомство. Таким образом, ежедневно министерство будет скупать доллары на 2,1 млрд руб., что превышает покупки мая в пять раз.

Это связано с тем, что в июне Минфин прогнозирует увеличение нефтегазовых доходов по сравнению с оценкой, предусмотренной в бюджете, на 41,2 млрд руб., говорится в сообщении министерства. В прошлом месяце в бюджет поступило на 3,8 млрд руб. нефтегазовых больше, чем планировалось. Это произошло «преимущественно в результате более высокого обменного курса доллара к рублю по сравнению со среднемесячным значением апреля, использовавшимся для оценки».

Рубль не отреагировал на сообщение Минфина о пятикратном увеличении покупок. В 12.10 мск, через 10 минут после публикации новости, доллар расчетами «завтра» стоил 56,57 руб., евро — 63,72 руб., к обеим валютам рубль упал на 2 коп. Однако в 13.50 мск за доллар давали уже 56,71 руб., за евро — 63,76 руб. По сравнению с закрытием пятницы к этому моменту рубль подешевел к доллару на 6 коп., а к евро — подорожал на 14 коп. Августовские фьючерсы на Brent стоили к 13.50 мск $49,72. Они дешевели все утро: еще в 7.00 мск баррель Brent стоил $50,55.

В целом итоговый объем покупок иностранной валюты согласуется с планами Минфина, озвучиваемыми им на 2017 г., замечает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. «Кроме того, высокие темпы прироста объема операций обусловлены низкой базой сравнения, увеличение объема ежедневных операций с 0,4 до 2,1 млрд руб. представляется не столь значительным относительно оборота валютного рынка», - замечает она.

О планируемых валютных интервенциях Минфин предупредил в январе, их размер зависит от цены на нефть Urals: если она выше заложенных в бюджет $40 за баррель, Минфин покупает валюту, при цене ниже $40 за баррель — продает. Его агентом выступает ЦБ. С 7 февраля по 6 марта Минфин скупил валюты на 113,1 млрд руб., с 7 марта по 6 апреля — на 73,4 млрд руб. В следующем месяце покупки также сократились — до 69,8 млрд руб., а в мае достигли рекордно низких значений — 8,5 млрд руб. за весь месяц.