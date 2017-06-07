Более 100 000 москвичей с начала года не смогли выехать за границу из-за долгов

Судебные приставы московского управления ФССП России вынесли с начала года более 100 000 постановлений об ограничении должников в праве выезда за границу, в том числе в отношении около 11 600 алиментщиков, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления.

«За 4 месяца 2017 г. судебными приставами-исполнителями УФССП по Москве вынесено более 103 000 постановлений об ограничении права выезда должников за пределы России. Среди граждан, попавших в список "невыездных", есть и должники по алиментным обязательствам. Их 11 600», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве считают, что такая мера эффективна: после ограничения права на выезд с должников было взыскано более 970 млн руб., что больше, чем в аналогичном периоде 2016 г. (899 млн руб.).