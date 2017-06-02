Мошенники представляются коллекторами при рассылке sms

Все sms были направлены с альфа-нумерического номера sequoia Андрей Гордеев / Ведомости

Коллекторской компании «Секвойя» с 24 мая начали поступать звонки от физических лиц, которые получили от ее имени sms с угрозами, говорится в заявлении, которое компания отправила в прокуратуру Москвы, в отдел МВД по Тверскому району, а также своему регулятору – Федеральной службе судебных приставов (ФССП; копия есть в распоряжении «Ведомостей»). Все sms были направлены с альфа-нумерического номера sequoia, сказано в письме, обычно такой номер использует и сама компания. Сотрудник правоохранительных органов сообщил, что в Тверской межрайонной прокуратуре действительно получено такое письмо; оно будет рассмотрено.

Гендиректор «Секвойи» Алексей Терский подтвердил эту информацию: компания забила тревогу, после того как получила пять письменных жалоб от клиентов и несколько скриншотов, а на ее колл-центр стали поступать звонки от тех, кто не является клиентом компании. «На полученных скриншотах мы смогли увидеть, что там еще присутствует подпись «агентство «Секвойя», хотя мы подписываемся иначе – «АО «Секвойя кредит консолидейшн», – беспокоится Терский. Проверка показала, что с этими должниками компания никогда не работала, сообщил он.

Впервые после вступления 1 января 2017 г. в силу закона о защите должников «Секвойя» сталкивается с попытками третьих лиц присвоить ее название, государственную регистрацию и наличие в реестре, говорит Терский, не исключено, что именно начало регулирования дало толчок мошенникам.

«Это может быть провокацией с целью дискредитации компании «Секвойя», с целью жалоб регулятору, а с другой стороны – если компания исчерпала лимит возможностей работать с должником под своим именем, она могла использовать и другое название», – предполагает Терский. Новый закон запрещает звонить должникам чаще двух раз в неделю, восьми раз в месяц, отправлять должнику более 16 сообщений в месяц.

Взыскивать задолженность физических лиц запрещено компаниям, не зарегистрированным в реестре, напоминает первый вице-президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Александр Морозов.

Сами должники начали отказываться от общения с коллекторами, которых нет в реестре ФССП, а часть просит предъявить номер свидетельства о прохождении государственной регистрации и, если взыскатель не в реестре, отказываются говорить, рассказывала бывший президент «Секвойи» Елена Докучаева в апреле «Ведомостям».

Чужой долг за решеткой Для тех, кто незаконно занимается коллекторской деятельностью, может быть введена уголовная ответственность, сообщил директор ФССП Дмитрий Аристов на Международном юридическом форуме в Санкт-Петербурге 18 мая. Всего в реестре легальных коллекторов ФССП сейчас числятся 123 компании.

Коллекторы говорят, что подлог – не массовая, но достаточно распространенная практика для коллекторского рынка. «Случаи, когда нарушители закона прикрываются названиями других коллекторских агентств, встречаются на рынке регулярно – в месяц можно услышать о 3–5 таких случаях. Но подделка альфа-нумерических номеров – новое явление», – говорит директор НАПКА Борис Воронин. Как правило, схожие методы применяют незаконные коллекторские агентства либо «дочки» микрофинансовых компаний, которые, пользуясь именем добросовестного коллектора, требуют оплатить задолженность перед микрофинансовыми компаниями, считает гендиректор «Активбизнесколлекшн» (коллекторская «дочка» Сбербанка) Дмитрий Теплицкий. «Мы проводили в свое время расследование и нашли физическое лицо – человек в интересах МФО рассылал эсэмэски с угрозами должникам, давал им наш телефон, вводил их в заблуждение. Мы обращались в суд, и он был привлечен к административной ответственности», – вспоминает Теплицкий.

Гендиректор коллекторской компании ЭОС Антон Дмитраков рассказывает, как в начале года трем должникам, которых не было в базе компании, кто-то расписал входную дверь названием агентства и компании пришлось на 1,5 месяца закрыть выездную службу.

«У нас тоже бывали ситуации, когда якобы от нашего имени писали подобные эсэмэски, были и жалобы в ФССП, но проверка номеров выявила, что «Эверест» к ним отношения не имеет», – говорит акционер агентства «Эверест» Дмитрий Чернышов.

Письма «Секвойи» до регулятора по состоянию на 29 мая не дошли, знает представитель ФССП. Компании, которые включены в реестр, не жаловались регулятору на телефонные звонки и sms должникам от их имени, говорит он.

Регулятор рекомендует коллекторам в таких ситуациях обращаться в суд для защиты своей деловой репутации. Руководитель юридического комитета НАПКА Алена Святышева говорит, что угрозы причинения вреда жизни, здоровью или имуществу должны приводить к возбуждению дел, но на практике это происходит не всегда. «Были прецеденты, когда коллекторские агентства направляли заявления по аналогичным случаям мошенничества в правоохранительные органы, но получили отказы», – вспоминает Святышева и сетует, что компаниям, состоящим в госреестре, зачастую приходится самостоятельно доказывать непричастность к подобным рассылкам.