Минюст изменил правила отъема у должников единственного жилья

В Министерстве юстиции России уточнили параметры законопроекта, который допускает изъятие у должников единственного жилья. Ранее в Госдуме заявили, что проект закона имеет право на жизнь, но призвали уточнить содержание законопроекта, чтобы избежать двойного толкования в суде.

Из обновленной версии законопроекта следует, что изымать жилье за просроченные кредиты или неуплату ЖКХ не будут. Подобные меры приставы смогут применять только по социально значимым исполнительным производствам, например в отношении неплательщиков алиментов.

«Многие из предложений, высказанных во время общественного обсуждения законопроекта, учтены. Это в первую очередь снижение сферы его действия только на требования об уплате алиментов, причинении вреда жизни и здоровью и вреда, причиненного преступлением», – заявил замдиректора департамента экономического законодательства Минюста Денис Новак.

Он уточнил, что новые правила помогут обеспечить интересы социально незащищенных кредиторов, которые «страдают от недобросовестных действий должников, имеющих роскошное жилье». Также в ФССП учли замечания по соотношению долга и стоимости жилья.