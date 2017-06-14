Орешкин ожидает длительную волну роста российской экономики

Министр экономического развития России Максим Орешкин ожидает длительную волну роста российской экономики.

Экономика России находится в «уникальной точке» - без структурных дисбалансов и перегревов, отметил Орешкин. По его словам, были два непростых года, связанных с адаптацией к снижению цен на нефть. «Если прогнозировать структуру экономики, прогнозировать состояние рынков, то можно отметить, что ни структурных дисбалансов, ни перегревов в отдельных сегментах российской экономики не наблюдается», - сказал Орешкин.

«Тот фундамент изменений последних двух лет, который создан, очень прочный. И, по нашим оценкам, позволит иметь длинную волну экономического роста в предстоящие годы», - добавил министр на встрече с зампредседателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Чжан Пином накануне открытия 4-го российско-китайского ЭКСПО.

По его словам, российско-китайские отношения в последние годы успешно развиваются и Россия планирует выводить эти отношения на еще более высокий уровень для надежного обеспечения интересов двух стран в ХХI в.