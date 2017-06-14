Прожиточный минимум в Москве вырос почти на 400 рублей

Правительство Москвы установило прожиточный минимум за I квартал 2017 г. Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения - 15 477 руб. Этот показатель по сравнению с прожиточным минимумом IV квартала 2016 г. вырос на 382 руб.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 17 624 руб. (рост на 423 руб. по сравнению с концом 2016 г.), для пенсионеров - 10 965 руб. (рост на 250 руб.), для детей - 13 441 руб. (рост на 452 руб.).

Величина прожиточного минимума в Москве устанавливается ежеквартально для начисления социальных выплат.