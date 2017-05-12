Путин назвал серьезным шагом идею повысить МРОТ до прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин считает серьезным шагом планируемое правительством повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до величины прожиточного минимума.

На встрече в пятницу с председателем Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым президент напомнил, что с 1 июля размер МРОТ повышается до 7800 руб., хотя он пока и не сравнивается с прожиточным минимумом.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил за два года уровнять МРОТ в России с прожиточным минимумом. По словам главы Минтруда Максима Топилина, соответствующий законопроект должен быть внесен в Госдуму до 20 мая. Он уточнил, что МРОТ планируется увеличивать до прожиточного минимума трудоспособного населения, а не по средним показателям по стране.