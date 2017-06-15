Путин: решение о повышении пенсионного возраста не принято

Решение о повышении пенсионного возраста в России не принято, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Я считаю, что к этому относиться нужно очень аккуратно. По поводу всяких слухов, что решение уже принято, - нет, решение не принято, но оно действительно обсуждается», - сказал он.

Путин напомнил, что, по мнению некоторых экспертов, без повышения пенсионного возраста не обойтись, они ссылаются на опыт других стран, в частности соседних - Украины, Белоруссии. Президент подчеркнул, что эта тема обсуждается в России на экспертном и на правительственном уровнях.