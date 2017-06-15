Медведев: около 60% доходов бюджета в I квартале получены не с продажи нефти

Порядка 60% доходов в I квартале 2017 г. в России получены не с продажи нефти. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства, подводя итоги исполнения бюджета в первом квартале текущего года.

«Остановлюсь на нескольких ключевых показателях. Доходы бюджета превысили 3,6 трлн руб. Это существенно больше - на 13 с лишним процентов, чем предусмотрено в прогнозе. Большая часть доходов - около 60% - по прежнему приходится на сферы, которые не связаны с продажей нефти и газа. При этом они (доходы) росли в целом быстрее, чем ожидалось», - сказал премьер, добавив, что такую динамику нужно поддерживать и дальше.

«Структура экономики и торговли продолжает меняться, эту динамику нам нужно поддерживать и впредь», - добавил он.