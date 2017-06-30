С 1 июля тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут на 4%

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля будут увеличены на 4% в среднем по России, передает ТАСС со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Помимо этого россияне, получившие платежки с завышенной платой за коммунальные услуги, смогут пожаловаться в Госжилинспекцию и ФАС. На федеральном уровне размер роста тарифа формируется на основе прогноза социально-экономического развития России на ближайшие годы. Устанавливает тарифы ФАС.

«В первом полугодии 2017 г. повышения тарифа не было совсем. А во втором, в июле, рост составит в среднем 4% по стране, что ниже уровня инфляции, и это самый низкий показатель за пять лет», - заявили в пресс-службе Минстроя.