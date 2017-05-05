Тарифы ЖКХ в России за январь – апрель выросли на 0,6%

За первые четыре месяца 2017 г. тарифы ЖКХ в России выросли на 0,6%, следует из данных Росстата. За год стоимость жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 5,4%. По сравнению с предыдущим месяцем этого года тарифы не изменились.

Больше всего за год выросли тарифы на водоотведение (8%), оплату жилья в домах государственного и муниципального жилфондов (7,6%), холодное водоснабжение (6,6%). Меньше всего поднялись цены на газоснабжение (2,5%).

Инфляция в апреле составила 0,3% по сравнению с мартом этого года, сообщает Росстат. Таким образом, с начала года цены выросли на 1,3%. В годовом выражении этот показатель составляет 4,5%. За январь - апрель 2016 г. цены выросли на 2,5%, т. е. в 2017 г. рост замедлился.

Продовольственные товары за четыре месяца подорожали на 1,8%. Больше всего выросли цены на плодоовощную продукцию (11,3%), сливочное масло (6,3%) и молочную продукцию (3%). Подешевели крупы, подсолнечное масло, сахар и яйца.