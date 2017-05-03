ВЭБ ожидает замедления инфляции в России в 2017 году до 3,6%

Инфляция в России по итогам 2017 г. может замедлиться до показателя в 3,6%, говорится в макроэкономическом прогнозе Внешэкономбанка на 2017-2020 гг.

«К марту ИПЦ (индекс потребительских цен) снизился до 4,3%, вплотную подойдя к таргетируемому Банком России уровню. Основными факторами такой динамики стали: укрепляющийся рубль, умеренная индексация тарифов на услуги ЖКХ, а также стагнация потребительского спроса на фоне жесткой денежно-кредитной политики Банка России», - говорится в прогнозе ВЭБ.

В этой ситуации ВЭБ ожидает дальнейшего снижения роста потребительских цен до 3,6% к концу 2017 г.

В начале апреля министр экономического развития России Максим Орешкин представил обновленный макропрогноз на 2017 г. и плановый период до 2020 г. Правительство рассмотрело три варианта прогноза - консервативный, базовый и целевой - и приняло за основу так называемый базовый сценарий, который предусматривает инфляцию по итогам 2017 г. на уровне 3,8%.