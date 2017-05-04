Недельная инфляция вернулась к традиционным 0,1%

Инфляция в России с 25 апреля по 2 мая составила 0,1%, сообщил в четверг Росстат.

На предыдущей неделе цены неожиданно разогнались до 0,2% (максимального значения с начала января) на фоне удорожания овощей. До этого три недели цены росли по 0,1%.

С начала месяца инфляция ко 2 мая составила 0%, с начала года - 1,4%. Росстат только в пятницу опубликует данные по инфляции в апреле.

Исходя из недельной динамики, инфляцию в апреле можно оценить примерно в 0,4%, что будет означать, что годовая инфляция осталась на уровне марта - 4,3%.

В марте 2017 г. на фоне укрепления рубля в начале года инфляция в России составила минимальные для этого месяца за всю историю наблюдения с 1991 г. 0,1%. В годовом выражении инфляция в марте снизилась до 4,3% с 4,6% в феврале, 5,0% в январе и 5,4% в декабре.