Минимальный размер оплаты труда в России с 1 июля вырос до 7800 рублей

С 1 июля в России вступили в силу изменения в закон, в соответствии с которыми минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличился на 300 руб. до 7800 руб. Это сумма, ниже которой работодатель не может устанавливать месячную зарплату сотрудника, полностью отработавшего свою норму.

МРОТ применяется также для определения размеров больничных, пособий по беременности и родам, других целей обязательного социального страхования. Исходя из МРОТ рассчитываются взносы предпринимателей в пенсионный и страховые фонды.

Закон «О минимальном размере оплаты труда» был подписан в 2000 г. С этого времени МРОТ вырос со 132 до 7800 руб. Порог в 1000 руб. был преодолен в 2006 г.

Правительство хочет уравнять МРОТ с прожиточным минимумом. Соответствующий законопроект уже подготовлен. Он предполагает поэтапное повышение МРОТ в течение 2018 г. Проект закона был внесен в правительство в конце мая, но до Госдумы пока не дошел.