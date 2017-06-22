Правительство увеличило прожиточный минимум на 218 рублей

Правительство России установило прожиточный минимум в России за I квартал текущего года на душу населения в размере 9909 руб. За IV квартал 2016 г. прожиточный минимум на душу населения был установлен в размере 9691 руб., что на 218 руб. меньше.

«Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на I квартал 2017 г. на душу населения 9909 руб., для трудоспособного населения - 10 701 руб., пенсионеров - 8178 руб., детей - 9756 руб.», - говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В мае премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Министерству труда, Минэкономразвития и Минфину подготовить проект закона, который приравнивает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) к прожиточному минимуму. Министр труда Максим Топилин говорил, что МРОТ будет повышаться с 2018 г. до 90% от прожиточного минимума, а с 2019 г. они сравняются. Повышение на первом этапе потребует расходов федерального бюджета на увеличение зарплат в 25 млрд руб. Кроме того, по данным Минтруда, для повышения зарплат работникам госучреждений регионов и муниципальных учреждений потребуется 55,7 млрд руб.