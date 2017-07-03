ЦБ: приток инвестиций в российские активы в марте-июне составил $2,1 млрд

Приток портфельных инвестиций в российские активы в марте-июне этого года составил $2,1 млрд, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центробанка России.

«Статистика EPFR Global учитывает не только ориентированные исключительно на Россию фонды, но и фонды, направляющие на российский рынок часть капитала. Она свидетельствует о притоке портфельных инвестиций в Россию, в марте-июне 2017 г. составившем порядка $2,1 млрд», - отметили в ЦБ.

В пятницу инвестбанк «Ренессанс капитал» выпустил аналитический обзор, в котором утверждалось, что отток инвестиций из ориентированных на российские акции фондов за март-июнь составил $1,6 млрд, что является максимумом более чем за три года.

Регулятор обратил внимание на то, что при оценке динамики портфельных инвестиций в Россию необходимо учитывать данные как по фондам акций, так и по фондам облигаций.