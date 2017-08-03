Правительство выдвинуло пять кандидатов в совет директоров «Роснефтегаза»

Правительство выдвинуло пять кандидатов в совет директоров «Роснефтегаза», в том числе президента «Алросы» Сергея Иванова, передает ТАСС со ссылкой на распоряжение кабинета министров.

Среди новых кандидатов в совет директоров - гендиректор «Роснефтегаза» Геннадий Букаев. Однако в списке отсутствует бывший вице-президент «Роснефти» и нынешний вице-президент «Транснефти» Лариса Каланда.

Также правительство предложило выдвинуть в совет директоров компании исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, помощника президента Андрея Белоусова и предправления Газпромбанка Андрея Акимова.