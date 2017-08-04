В Новосибирске крановщики получили долги по зарплате после акции на подъемном кране

В Кировском районе Новосибирска утром в пятницу мужчина и женщина забрались на стрелу башенного крана и потребовали погашения долгов по зарплате. Как сообщает «Интерфакс», сначала об этом сообщили в соцсетях. В пресс-службе областного управления МВД агентству рассказали, что на место выезжали полицейские, спасатели и следователи СКР. «После переговоров мужчина и женщина самостоятельно спустились с крана, их личности установлены - это работники строительной организации, крановщики», - сказал представитель МВД. По факту проводится проверка.

Прокуратура напомнила, что трудовые споры нужно решать законными способами, сообщает сетевое издание БК54. В областном управлении СКР сообщили, что залезавшим на кран рабочим ООО «Строймеханизация» выплатила долги по зарплате. Следователи предложили трудящимся жаловаться на долги по зарплатам в СКР.

После прошлого случая, когда рабочий залезал на подъемный кран, добиваясь выплаты зарплат, против его работодателя было возбуждено уголовное дело, напоминает «Интерфакс».