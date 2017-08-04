Годовая инфляция в России в июле замедлилась до 3,9%

Инфляция в России в июле 2017 г. составила 0,1% после 0,6% в июне, 0,4% в мае, 0,3% в апреле, 0,1% в марте, 0,2% в феврале, 0,6% в январе и 0,4% в декабре, ноябре и октябре 2016 г., следует из данных Росстата.

За январь - июль 2017 г. цены выросли на 2,4%.

В годовом выражении инфляция в июле 2017 г., по данным Росстата, резко снизилась и впервые ушла ниже таргета, составив 3,9% после 4,4% в июне.

Инфляция оказалась ниже ожиданий аналитиков и Минэкономразвития.

Столь существенному замедлению инфляции способствовало резкое удешевление плодоовощной продукции - на 8,3% в июле после удорожания также на 8,3% в июне.

В целом продовольственные товары в июле 2017 г. подешевели на 1,0%, при этом продовольственные товары без плодоовощной продукции подорожали лишь на 0,1%. Непродовольственные товары в июле стали дороже на 0,1%. Цены на услуги в июле подскочили на 1,6% (и-за роста тарифов ЖКХ).

«В июле снижение цен отмечалось на треть наблюдаемых видов продовольственных товаров. Существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, цены на капусту снизились на 34,5%, картофель - на 21,2%, свеклу, помидоры, огурцы, бананы и лимоны - на 8,3-15,2%. Одновременно цены на апельсины и яблоки увеличились на 8,0 и 6,4% соответственно», - отмечают в Росстате.

Крупы и бобовые в июле подешевели на 0,8%, куриные яйца - на 4,3%, подсолнечное масло - на 0,2%.

Одновременно сахарный песок подорожал на 6,8%, сливочное масло - на 0,3%, хлеб - на 0,1%. Тарифы на ЖКХ в июле подскочили на 3,5%.

Минэкономразвития по итогам года прогнозирует инфляцию в размере 3,8%, и, по словам министра экономического развития Максима Орешкина, значимо менять прогноз не собирается.